“Il battito dei ricordi”, incontro con Vanessa Roggeri in biblioteca a Cabras

Cabras

La scrittrice dialogherà con Santina Raschiotti



Nuovo appuntamento alla biblioteca comunale di Cabras: il prossimo venerdì, 1° dicembre, la scrittrice Vanessa Roggeri presenterà il suo ultimo romanzo Il battito dei ricordi, edito da Rizzoli. L’autrice dialogherà con la giornalista Santina Raschiotti.

L’appuntamento è nei locali di via Matteotti alle ore 18. Le presentazioni con autore in biblioteca continueranno con altri appuntamenti per la stagione autunnale.

Vanessa Roggeri è nata e cresciuta a Cagliari. La passione per la scrittura è nata molto presto: a 15 anni ha iniziato a scrivere racconti, pubblicati poi in antologie. Grande conoscitrice delle favole e leggende sarde grazie ai racconti di sua nonna, si appassiona alla Sardegna antica, magica e misteriosa e affina il gusto per la narrazione. Nel 2013 pubblica Il cuore selvatico del ginepro e nel 2015 Fiore di fulmine, per Garzanti editore. Nel 2018 va in stampa il romanzo La cercatrice di corallo e nel 2021 il suo ultimo romanzo, Il battito dei ricordi, entrambi per Rizzoli.

Il libro. Isabel e Javier hanno una vita perfetta: sono giovani, ricchi e innamorati. Tutto finisce all’improvviso quando Javier, dopo un incidente d’auto, si risveglia dal coma: racconta dettagli di un’altra vita, cerca una donna che non è sua moglie. Neanche l’amore e le cure mediche riescono a riportarlo indietro dal nascondiglio buio e tetro in cui si è rifugiato. Così Isabel, disperata, decide di affidarsi alle teorie non convenzionali del dottor Pellegrini, neuropsichiatra italiano che ha dedicato l’esistenza allo studio dei reminiscenti, persone che sarebbero in grado di ricordare le proprie vite passate.

Il viaggio alla ricerca della verità condurrà Isabel dai vigneti di Huelva alla città di Argenteuil in Francia, fino alle Stanze vaticane con i capolavori di Raffaello, dove spera di trovare le risposte a tutti gli accadimenti. Un evento inaspettato la porterà a capire che la vita è un mistero molto più grande di quanto lei stessa immaginasse.

Martedì, 28 novembre 2023