Non solo calcio: i campioni della Sardegna giocano ad altri sport

I dati parlano chiaro: gli italiani amano ancora il calcio. A confermarlo arrivano i 2,5 milioni di abbonati ai soli pacchetti calcio e sport di Sky e ai quasi 2 milioni di abbonati a Dazn. Questa passione, che sembra unire tutte le regioni, coinvolge anche la Sardegna.

Terra natia di campioni del pallone come Gianfranco Zola, la Sardegna a volte dimentica però gli altri grandi sportivi e le altre grandi squadre del suo territorio. Perché sì, non si vive di solo calcio. E il successo di altri sport in Sardegna ce lo conferma.

Il calcio in Sardegna

Se il calcio è ancora lo sport preferito dai sardi, questo amore non è rivolto verso le squadre locali. Secondo una ricerca pubblicata da ExpressVPN, infatti, la squadra più seguita dai sardi in streaming è il Milan. Questa abitudine è condivisa anche da Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige e, ovviamente, la Lombardia. Non a caso il Milan è sul podio delle squadre più amate dagli italiani insieme a Juventus e Inter.

Ma che dire delle squadre sarde? Nonostante un passato a tratti roseo, oggi questi team sembrano far fatica a raggiungere la serie A. Proprio in questa stagione, infatti, abbiamo assistito alla retrocessione del Cagliari dalla serie A alla serie B.

La speranza di vedere questa squadra tornare in serie A è però alta, viste le 42 passate presenze del Cagliari in questa categoria.Lo stesso non si può però dire di altri team sardi, che sembrano seguire il Cagliari a distanza. Dopo questo team troviamo infatti il Torres e l’Olbia, che sono però il serie C.

Se quindi i tifosi sardi spesso decidono di tifare per squadre non locali, questa momentanea "messa in panchina" del calcio sardo non è però un fallimento per lo sport dell’isola, anzi.

Le tante squadre sarde in serie A

Sono infatti molti gli altri sport in cui i sardi sembrano eccellere. Tra le discipline che hanno più successo, dopo il calcio, troviamo ad esempio il basket, la pallamano e l’hockey su prato. Ma con una veloce ricerca noteremo che i successi non finiscono qui.

In queste discipline la Sardegna sembra tenere con forza le proprie posizioni in serie A.L’hockey su prato conta ad esempio ben cinque squadre classificate tra serie A1 e A2 come la Società Ginnastica Amsicora e l’Hockey Club Suelli.

Nella pallacanestro la Dinamo Sassari, oltre a vantare diversi anni in serie A, si è aggiudicata alcune coppe italiane e e ha vinto una FIBA Europe Cup. Anche il basket femminile continua ad avere successo, con tre squadre in serie A2. Le donne sembrano inoltre andare forti nella pallamano, tanto che sono ben due le squadre, la ASD HC Sassari e la Handball Club Nuorese, a militare in serie A1.

Che dire poi di altri sport meno conosciuti? La Sardegna vanta team in serie A per quanto riguarda, ad esempio, il baseball, la canoa polo, il football americano, la pallacanestro in carrozzina, il pallanuoto, il rugby, il tennis e il softball.

Se vogliamo tifare per squadre e sportivi sardi, la nostra ricerca non si limiterà al calcio. Questa regione ospita infatti tanti campioni che portano le proprie équipes al successo in moltissime discipline sportive entusiasmanti e coinvolgenti.