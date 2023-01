Un 37enne residente nell’hinterland di Cagliari, N.T., è stato bloccato dagli agenti della polizia Locale in via Padova, a Cagliari, mentre si trovava alla guida di un’auto. I poliziotti hanno scoperto, in pochi minuti, che la macchina nera senza assicurazione e, con successive verifiche, è emerso che il veicolo fosse già stato sequestrato qualche mese fa. Non solo: il guidatore, rimasto coinvolto in un incidente mortale nel 2008, nel quale aveva perso la vita una bambina di quattro anni, stava guidando senza patente. Infatti, il documento di guida gli era stato revocato perchè non si era mai sottoposto alla visita di revisione. L’auto è stata sequestrata e il trentasettenne segnalato alle autorità.

