Salva una 20enne da un tentato stupro, Gianuario ringraziato dal Comune di Sassari

“Gianuario è corso in aiuto di una giovane donna proprio qualche giorno fa, sventando una violenza sessuale e assicurando il criminale alle forze dell’ordine. Un episodio che avrebbe avuto tutt’altro epilogo se non fosse intervenuto con tempestività e coraggio”. Così il presidente del Consiglio comunale di Sassari, Maurilio Murru, che ha ringraziato pubblicamente l’uomo che, lunedì, ha soccorso una ventenne sassarese che era stata aggredita da un 46enne, Michele Fiore, attualmente agli arresti domiciliari per tentato stupro. “ Volevo ringraziarlo personalmente per non essere rimasto indifferente, per non aver esitato un secondo e per aver salvato la ragazza da attimi che saranno stati per lei di puro terrore”.

Murru ne approfitta anche per osservare che “i numeri ci dicono che Sassari è una città sicura. Ma questo non significa che sia immune da criminalità e violenza, non significa che non possano verificarsi fatti terribili come questo, deplorevoli e da combattere”.