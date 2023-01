Caddozzone sfrattato a Cagliari, i titolari non ci stanno: “Facciamo ricorso a Mattarella”

Ha già tra le mani tutti i vari documenti utili a stilare un ricorso al presidente della Repubblica, Marcello Medici, avvocato di Giuseppe e Antonio Melis, padre e figlio rispettivamente titolare e dipendente del camion bar “Lo sfizio numero 1” che, venerdì scorso, è stato dichiarato abusivo e fatto togliere da piazza Madre Teresa di Calcutta dalle forze dell’ordine che, con in testa la polizia Locale, hanno effettuato un blitz poco dopo l’alba. Oggi c’è stato un incontro tra i ristoratori, il loro legale e il dirigente Alessandro Cossa. Al momento, stando a quanto trapela, non ci sarebbero altre zone in città dove poter fare tornare al lavoro i caddozzoni. E, a detta del loro avvocato, ci sono alcuni punti della vicenda che vanno chiariti e che, allo stato attuale, renderebbero “ingiusto” il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale: “Nell’ordinanza che sancisce la decadenza non c’è nessuna firma e il documento non si trova nel sito del Comune”, dichiara, a Casteddu Online, Medici: “I tempi per un ricorso al Tar sono ormai scaduti ma, entro pochi giorni, protocollerò un ricorso direttamente all’attenzione del capo dello Stato, Sergio Mattarella”. Difficile sapere se troverà, o meno, accoglimento. Va anche ricordato che il provvedimento legato alla decadenza del camion bar nel piazzale già interessato dai lavori della futura metropolitana dell’Arst risale a qualche mese fa: “Vogliamo tentare tutte le strade a nostra disposizione per evitare che cinque famiglie finiscano davvero in mezzo ad una strada. È ingiusta la decadenza automatica per chi sfora il metraggio della concessione data”. Che, nel caso dei Melis, è stato di 43 metri quadri.