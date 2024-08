Terralba, rientra la Madonna di Bonaria: l'ordinanza

In occasione delle celebrazioni per il rientro del simulacro della Madonna di Bonaria, il Comune di Terralba ha emesso un’ordinanza che prevede significative modifiche alla viabilità il 31 agosto 2024. Dalle 17 alle 23 (e fino al termine della processione), sarà sospesa la circolazione nelle vie coinvolte nel percorso della processione, tra cui via della Pineta, via Reggio Emilia, via Sicilia, via Emilio Cuccu, viale Bonaria, via Marceddì, via Porcella e via Roma. La sospensione inizierà mezz’ora prima del passaggio del simulacro su via E. Cuccu. È vietata la sosta e la fermata con rimozione coattiva in queste strade a partire dalle 17:00, eccetto per alcuni veicoli autorizzati. Il transito sarà temporaneamente consentito solo per motocicli e ciclomotori nel rispetto delle normative vigenti. È vietata la partecipazione a chi ha procedimenti penali in corso o debiti con l’amministrazione comunale. I conducenti devono seguire le indicazioni delle forze di polizia. Dalle 19 alle 2 del giorno successivo, è vietato il transito in via Porcella e in

