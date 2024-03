Cabras risplende grazie ai giovani, nuovo volto per piazza Stagno

Graffiti rimossi e arredi ripristinati: il nuovo volto di piazza Stagno a Cabras, grazie all’iniziativa dei giovani del paese. I membri della Consulta Giovani hanno dedicato la mattinata di sabato alla ristrutturazione della piazza, dipingendo panchine e fioriere con volontà e impegno. Un gesto che restituisce vitalità e accoglienza a uno dei luoghi più amati dai giovani dell’Oristanese. Il gruppo di giovani dimostra ancora una volta il proprio impegno per il miglioramento della comunità. Dopo aver condotto una campagna di pulizia lo scorso ottobre, ora si dedicano al restauro degli arredi urbani di Piazza Stagno. Questi giovani sperano di ispirare altri coetanei e anche famiglie ad unirsi a loro nelle loro iniziative. La loro visione è quella di trasformare la piazza in un luogo frequentato e curato da tutti. “Complimenti ai nostri ragazzi della Consulta Giovani Cabras e a chi ha contribuito con loro a rendere più bello e pulito uno dei luoghi simbolo del nostro paese – ha commentato il sindaco, Andrea Abis -. Ora l’appuntamento è per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie