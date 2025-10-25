'Buon compleanno Rino!', a Roma una serata speciale per i 75 anni di Rino Gaetano

(Adnkronos) - Il 29 ottobre 2025 Rino Gaetano avrebbe compiuto 75 anni. Per celebrare questo anniversario, la sua famiglia – guidata da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore – organizza una serata evento al Largo Venue di Roma, nel segno della musica, della memoria e dell’eredità culturale di uno degli artisti più liberi e visionari della canzone italiana.

Alle ore 21.30, sul palco di via Biordo Michelotti 2, salirà la Rino Gaetano Band, formazione ufficiale fondata nel 1999 da Anna Gaetano e oggi guidata dal nipote Alessandro. Insieme a lui, musicisti affiatati e ospiti speciali come Piotta, Carlo Valente, Cristiano Cosa e Artù, per un concerto che ripercorrerà i grandi classici – da Gianna a Mio fratello è figlio unico – e brani meno noti come Le Beatitudini e Ti voglio. A presentare la serata sarà Giulia Massarelli.

L’evento, con biglietti disponibili su Dice.fm, sarà un’occasione per cantare, ricordare e continuare a immaginare il mondo attraverso gli occhi di Rino, la cui voce continua a ispirare artisti contemporanei come Alfa, Achille Lauro, Bresh, Gazelle e Coez.

A completare le celebrazioni, Sony Music Italy pubblicherà il 21 novembre una nuova edizione dell’album 'E io ci sto', a 45 anni dalla sua uscita. Rimasterizzato in CD e vinile, il progetto include una traccia inedita disponibile in digitale già dal giorno del compleanno, e un vinile rosso da collezione con un manoscritto originale di Rino.

Dal 24 al 26 novembre, nei cinema italiani arriverà poi 'Rino Gaetano sempre più blu', il nuovo film diretto da Giorgio Verdelli, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Un ritratto corale e intimo, prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film con Rai Documentari, distribuito da Medusa Film.

A oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, Rino Gaetano continua a emozionare, divertire e far riflettere. E il suo compleanno diventa ogni anno un appuntamento per chi lo ama, lo canta e lo sente ancora vicino.