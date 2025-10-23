Bufera Nba, arresti per scommesse: oggi parla il direttore dell'Fbi

(Adnkronos) - Bufera scommesse sulla Nba, con arresti choc che sconvolgono la regular season appena iniziata. L'emittente Espn riferisce che Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, è stato arrestato a Orlando nella mattinata di oggi nell'ambito di un'inchiesta su scommesse illegali. Rozier non è sceso in campo nella serata di mercoledì nel 'season opener', la prima gara stagionale che Miami ha perso sul campo degli Orlando Magic.

A Portland, secondo Espn arrestato Chauncey Billups, coach dei Trail Blazers. Abcnews riferisce che l'allenatore è coinvolto in un'altra indagine, che ha acceso i riflettori anche su poker illegale e affari associabili alla mafia. Nel pomeriggio italiano è prevista la conferenza stampa del direttore dell'Fbi, Kash Patel.