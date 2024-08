Bosa, grifone in difficoltà salvato dai vigili del fuoco

Questo pomeriggio, intorno alle 18:30, si è conclusa con successo un’operazione di recupero di un animale selvatico a Bosa, dove un giovane avvoltoio grifone (Gyps Fulvus) è stato ritrovato in evidente stato di difficoltà sul tetto dell’ex Hotel “Turas”. L’animale, stremato e in condizioni di disidratazione, era fermo e incapace di spiccare il volo. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il grande rapace immobile sulla struttura. In risposta alla segnalazione, la sala operativa ha immediatamente inviato sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cuglieri. Gli operatori del 115, una volta raggiunta la posizione dell’avvoltoio, hanno agito con prontezza, riuscendo a recuperare l’animale senza causare ulteriori stress o danni. Il volatile è stato poi consegnato al personale del Corpo Forestale, che ha preso in carico il giovane avvoltoio per fornirgli le cure necessarie e valutare un eventuale reinserimento nel suo habitat naturale. Il grifone, specie protetta e particolarmente rara in Italia, è oggetto di attenzione da parte delle

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie