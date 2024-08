Omicidio di Santa Giusta, il presunto assassino fa scena muta

Posted By: Agosto 12, 2024

Andrea Giuntoli, accusato dell’omicidio di Francesco Salis, a Santa Giusta, ha scelto il silenzio durante l’udienza di convalida dell’arresto. Stamane il giudice ha confermato la detenzione per omicidio volontario, escludendo la premeditazione. Gli inquirenti ritengono che il delitto sia avvenuto d’impeto, scaturito da una frase male interpretata. Giuntoli avrebbe reagito violentemente dopo un alterco in via Dante, tornando armato per sparare a Salis. Al momento, non emergono elementi che indichino premeditazione o altre motivazioni, escludendo anche la pista dei rancori passati. Rimane quindi al momento valida l’ipotesi che Andrea Giuntoli abbia rivolto parole di apprezzamento fisico alla giovane nipote di Francesco Salis, il quale non avrebbe apprezzato. Giuntoli e Salis si frequentavano spesso ed avevano un interesse comune per la droga, di cui entrambi facevano uso e che in passato aveva causato a Salis diversi problemi con la legge, essendo stato coinvolto in

