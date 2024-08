Cabras, San Salvatore è tornato nella cappella delle Anime

Il simulacro di San Salvatore è stato ricollocato nella cappella delle Anime all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras. Dopo un’assenza prolungata, i fedeli possono tornare a contemplare il Santo, mentre ci si prepara per la Corsa degli Scalzi, il 31 agosto. In tale occasione, il simulacro sarà trasportato al villaggio di San Salvatore dai tradizionali corridori. L’operazione di riposizionamento del simulacro è stata resa necessaria dopo che, lo scorso giugno, la statua era stata spostata in sacrestia per permettere la rimozione dell’edicola in vetro e legno che lo custodiva. La decisione di intervenire era stata presa dalla Soprintendenza, che aveva riscontrato un problema. L’edicola, una struttura troppo grande per il suo spazio, oscurava parzialmente un prezioso quadro appeso sulla parete, opera del celebre artista sardo Giovanni Marghinotti, attivo nella prima metà dell’Ottocento. Il dipinto, considerato un capolavoro del patrimonio artistico locale, era rimasto nascosto alla vista dei visitatori per anni. Un dettaglio che fino a quel momento era sfuggito all’attenzione dei fedeli di Cabras. La scoperta

