Palmas Arborea, il coro gospel chiude Propagazioni Festival

Con il concerto del coro gospel “Sounds of Freedom” e un laboratorio creativo per i più piccoli si chiude venerdì 27 settembre a Palmas Arborea la terza edizione del Propagazioni Festival. Appuntamento a partire dalle 21 nella chiesa di Sant’Antioco Martire con l’esibizione del gruppo oristanese guidato da Maria Rosa Romanello per una serata che sarà dedicata al tema della violenza di genere e all’educazione sentimentale e che sarà aperta dall’intervento di Francesca Marras, responsabile del centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, che darà al pubblico tutte le informazioni utili sul centro e sulla sua fondamentale attività nel territorio. L’evento nasce dalla collaborazione tra l’associazione Heuristic, l’associazione “Sounds of Freedom” e il comune di Palmas Arborea, con il supporto della parrocchia di Sant’Antonio Martire. Sarà preceduto, a partire dalle 17, da un laboratorio creativo di lettura ideato e tenuto da Loredana Pinna. Il laboratorio, tratto dal libro “La gentilezza mi dà forza” e rivolto ai più piccoli, si terrà presso la biblioteca comunale. Questa giornata segna la conclusione della terza edizione del Propagazioni Festival. Anche quest’anno, con un ricco cartellone di eventi, il festival ha offerto al pubblico numerose occasioni per

