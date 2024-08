Terralba, sogna i genitori e con i loro numeri vince 150mila euro

La vita a volte offre sorprese inaspettate, e per Battista Manis, titolare della tabaccheria di via Marceddì a Terralba, un sogno, con numeri annessi, si è trasformato in un’opportunità straordinaria. Dopo aver sognato i suoi genitori defunti, a cui era profondamente legato, Manis ha deciso di tentare la fortuna al gioco istantaneo. L’azzardo si è rivelato vincente, regalando all’imprenditore una somma notevole che, sebbene non abbia raggiunto il milione di euro, rappresenta comunque un importante colpo grosso. Con un investimento iniziale di 800 euro, Manis ha ottenuto una vincita di 150mila euro al 10eLotto che ha deciso di reinvestire in modo oculato. Imprenditore noto nella zona per la sua capacità di diversificare e ampliare le attività, Manis non ha perso tempo e ha già delineato i suoi prossimi passi. Parte della vincita sarà destinata all’apertura di nuove attività commerciali, ma il vincitore ha anche in programma di fare regali speciali alla sua famiglia, inclusi moglie, figli e suocera, a cui è molto legato. Ma il gesto più nobile di

