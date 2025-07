Blue Economy, Durigon: "Governo impegnato per norme a favore settore"

(Adnkronos) - "In Italia per troppi anni è mancato l'orientamento specifico per il lavoro dei nostri giovani e l'economia del mare può essere un volano importante con tante opportunità di crescita e sviluppo". Così il sottosegretario di Stato al Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo alla giornata conclusiva della quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso presso la sede di Unioncamere a Roma.

"Il governo ascolta con attenzione le sollecitazioni che provengono dal mondo delle imprese che spesso si lamentano giustamente per i tanti vincoli europei che limitano le attività. Si tratta di richieste comprensibili ma i vincoli europei non ci permettono di agire come vorremmo e dobbiamo trovare un modo per combatterli e portare a casa norme europee che possano aiutare questo settore che è già forte ma può e deve crescere sempre di più perché rappresenta un modello italiano riconosciuto in tutto il mondo", ha concluso Durigon.

