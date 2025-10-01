"Blocchiamo tutto", corteo pro Pal verso Palazzo Chigi

(Adnkronos) - E' scattata la mobilitazione nelle piazze italiane dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Firenze, i manifestanti sono scesi in piazza a sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti.

A Roma il corteo pro Pal è arrivato a via del Tritone dove c'è uno sbarramento della polizia schierata in tenuta antisommossa. I manifestanti chiedono di arrivare verso p. Chigi.

Al grido di "Bloccheremo tutto" e "Palestina libera" i manifestanti pro Pal sono arrivati a piazza dei Cinquecento a Roma, vicino alla stazione Termini, schierati dietro a uno striscione con su scritto "Rompere con Israele-Stop genocide, blocchiamo tutto e 3 ottobre sciopero generale". In pochi minuti le persone in piazza sono diventate cinquemila.

Binari bloccati dai manifestanti pro Pal alla stazione centrale di Napoli. Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre 90 minuti. Come si legge sul profilo Facebook di uno dei collettivi coinvolti nell'occupazione della stazione centrale di Napoli, Mezzocannone Occupato, "avevamo detto che avremmo bloccato tutto e lo stiamo facendo. Palestina libera, giù le mani dalla Global Sumud Flotilla". I manifestanti pro Pal hanno bloccato i binari per oltre mezz'ora per poi dirigersi verso il vicino corso Umberto, lasciando la stazione.

Disagi alla stazione Termini di Roma. Dopo le manifestazioni dei pro Pal alla stazione di Napoli, la stazione Termini è stata 'cinturata' dalle forze dell'ordine anche lateralmente e gli accessi sono contingentati.

Mobilitazione anche a Milano dove il corteo è partito da Piazza della Scala. “Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele” si legge nello striscione esposto in testa. “Non un chiodo per Israele, Palestina libera” i cori intonati dagli attivisti scesi in piazza, al momento qualche centinaio.

Al grido di ‘Free, free Palestine’ è partito da piazza Palazzo di Citta’, sotto il Comune di Torino, il corteo dei manifestanti pro palestinesi a cui partecipano diverse centinaia di persone che stanno sfilando dietro lo striscione ‘Blocchiamo tutto’. Intanto, il presidio permanente di Palazzo Nuovo, annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo il blocco della Flotilla, si è trasformato in occupazione.

"Stanno bloccando la Flotilla, scendiamo in piazza adesso". A Firenze oltre 500 persone si sono radunate questa sera in piazza Santissima Annunziata in segno di solidarietà con gli attivisti fermati in mare dall'esercito israeliano.