Birra e specialità bavaresi a Cagliari con l'Oktoberfest - Notizie

Dieci ore di musica, spettacolo, birra, specialità gastronomiche e intrattenimento.

Cagliari si prepara ad accogliere la 26/a edizione dell'Oktoberfest, in programma sabato 17 ottobre 2026 negli spazi della Fiera Internazionale di Cagliari.

Dalle18 alle 4, il padiglione si trasformerà in una vera cittadella della festa, con musica dal vivo, spettacoli, DJ set, tavoli e panche in stile bavarese, aree food.

L'edizione 2026 proporrà una formula rinnovata, costruita per accompagnare il pubblico dal tramonto fino a tarda notte: una prima parte dedicata alla tradizione e alla convivialità, seguita da concerti, performance e DJ set. Sul palco si alterneranno Böhmische Rodeneck, Schuachplattlergitschn Vahrn e Non Soul Funky. A completare il programma musicale saranno i dj set di Jfk, D-Spe e Luma.

La birra sarà, come da tradizione, al centro dell'evento, servita insieme a una selezione di piatti e specialità gastronomiche pensate per ricreare l'atmosfera delle grandi feste bavaresi. Non mancherà l'Apfelkorn, il caratteristico liquore alla mela diventato uno dei simboli dell'esperienza Oktoberfest.

Il padiglione sarà organizzato con palco centrale, tavoli e panche, differenti punti bar e food, aree di servizio L'Oktoberfest Cagliari nasce come omaggio alla grande tradizione bavarese, ma negli anni ha sviluppato un'identità propria, diventando un punto d'incontro tra musica, gastronomia, spettacolo e divertimento.



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