Ferragosto è stato positivo non solo dal punto di vista meteorologico. Per i balneari, infatti, le spiagge hanno registrato il tutto esaurito grazie alle alte temperature e alla presenza dei turisti stranieri, ma anche di molti italiani che non rinunciano alle due settimane centrali di agosto. Un buon andamento si è registrato anche tra gli escursionisti, che spesso scelgono il mare nei fine settimana. "È andata meglio del previsto e a settembre abbiamo il 20% in più di prenotazioni, al Nord come al Sud, grazie a un’estate che non sembra finire e ai prezzi più contenuti per ombrelloni e lettini, fino al 30% in meno rispetto a luglio e agosto". Così all’Adnkronos Antonio Capacchione, presidente del Sib Confcommercio (Sindacato italiano balneari), che associa circa 10.000 imprenditori balneari in tutta Italia.

"Settembre sarà splendido - assicura Capacchione - non solo per i turisti stranieri, ma anche per gli italiani, in particolare pensionati e anziani, che possono approfittare dei prezzi più bassi".

Capacchione non si mostra preoccupato nemmeno per l'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico: con caldo intenso al Centro-Sud e qualche temporale al Nord anche nei prossimi giorni. "Nonostante il maltempo, località balneari in Veneto come Cavallino e Bibione registrano il tutto esaurito, perché sono mete molto amate dagli stranieri, che hanno prenotato già in primavera. Non si lasciano spaventare dagli eventi di maltempo. Queste località non conoscono crisi grazie alla forte presenza straniera e ai viaggi organizzati". Diverso il comportamento degli italiani, che sembrano preferire le località del Sud e "prestano maggiore attenzione alle previsioni meteo, soprattutto quando si tratta di soggiorni brevi", conclude.