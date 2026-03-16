'Belve' di Francesca Fagnani si prepara a tornare dal 7 aprile nel prime time del martedì di Rai2, con una importante novità. Dopo l'esperimento andato in onda nell'ultima puntata della scorsa edizione, lo spazio dedicato ad un montaggio dei provini di persone comuni diventerà una 'striscia' presente in ogni appuntamento della nuova edizione. La conduttrice aveva chiuso la prima puntata della scorsa edizione autunnale del programma con un invito ai telespettatori a proporre la propria candidatura.

"Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo", aveva detto la conduttrice mentre sullo schermo appariva l'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . "Ci vediamo ai casting", aveva concluso. Ebbene, dopo quella chiamata all'azione, erano arrivate oltre 11.000 mail di candidatura: persone che avevano voglia di raccontarsi, con storie più o meno comuni o singolari. La Fagnani con la sua redazione aveva selezionato quelle più interessanti ed aveva effettuato dei provini: un assaggio di quei provini era andato in onda nell'ultima puntata della scorsa edizione, riscuotendo parecchio interesse tra i telespettatori. Per questo, nell'edizione in partenza il 7 aprile, i provini torneranno e occuperanno una striscia in ogni puntata.

Le puntate previste al momento, secondo quanto risulta all'Adnkronos, sono otto: cinque dovrebbero essere dedicate alla versione tradizionale del programma con le interviste senza rete a persone famose (con l'aggiunta appunto dei provini di gente comune) e tre allo spin off 'Belve Crime'. Sulle interviste, sono iniziate a circolare già le prime indiscrezioni, alcune delle quali trovano conferma: Amanda Lear e Micaela Ramazzotti saranno tra le ospiti che si siederanno sul temuto sgabello. Ma circolano anche rumors non confermati, come quello di un corteggiamento del cantante dall'identità misteriosa Tony Pitony.