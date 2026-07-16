(Adnkronos) - Jude Bellingham fa arrabbiare Leo Messi. E il meme dei Mondiali è servito. Nella semifinale che l'Argentina vince 2-1 in rimonta contro l'Inghilterra c'è un momento chiave, almeno secondo l'universo di X. Nel primo tempo, caratterizzato dallo stile di gioco ruvido dei sudamericani, i due numeri 10 sono stati protagonisti di un confronto ravvicinato.

Bellingham parla, Messi risponde e alla fine chiude lo scambi con una mimica facciale chiara: "E' così? Bene...", sembra dire il numero 10 dell'Argentina, che nell'ultima mezz'ora dominerà il match guidando la rimonta dei campioni del mondo con 2 assist per i gol di Enzo Fernandez e Lautaro. Cosa ha detto Bellingham per far arrabbiare il miglior giocatore del pianeta? Sul caso, si sono scatenati anche gli esperti in lettura del labiale. Alla fine, è Bellingham a fornire una parziale spiegazione.

"Stavamo discutendo di un fallo, niente di grave. Sono sicuro che ora tutti ingigantiranno la cosa, ma non era nulla di speciale. Io pensavo ci fosse stato un fallo in precedenza, lui ha risposto 'E allora il fallo su di me?'. Io ho detto 'Sei abbastanza forte per sopportarlo'". A quel punto, Messi ha annuito incassando la risposta del giocatore del Real Madrid. "E' stato un privilegio giocare contro Messi, non c'era nulla contro di lui", chiosa Bellingham. La stella dell'Inghilterra torna sotto i riflettori - e nel mirino delle telecamere - dopo il gol dell'1-1 realizzato da Enzo Fernandez. Bellingham prova senza successo a ostacolare la conclusione del centrocampista del Chelsea: destro secco, gol. Il numero 10 osserva il replay sul maxischermo e si lascia scappare una critica al portiere Jordan Pickford: "It's in the middle of the goal", "E' in mezzo alla porta". Il tiro non troppo angolato, secondo il talento del Real Madrid, poteva essere respinto.

C'è altro? Sì. Al fischio finale, Bellingham è stato protagonista di un altro episodio. Il numero 10 dell'Inghilterra, dopo aver stretto la mano ad un avversario, ha rifilato uno schiaffo sulla nuca a Ezequiel Barco, panchinaro dell'Argentina piombato in campo per festeggiare.

Le immagini televisive non chiariscono la dinamica, ma è ipotizzabile che Bellingham - che capisce e parla lo spagnolo - abbia sentito le parole pronunciate da Barco a un metro di distanza. La reazione dell'inglese ha innescato un mini-parapiglia, sedato dall'intervento di altri calciatori dell'Inghilterra che hanno portato via il numero 10.