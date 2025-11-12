Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere ''obbligato'' a fare causa alla Bbc, perché ''ha ingannato i telespettatori e ha ammesso di averlo fatto''. Nel corso di un'intervista rilasciata a Fox News, Trump ha sostenuto che il montaggio della Bbc ha reso "radicale" un discorso "bellissimo" e "molto rilassante", il che era "incredibile" e "molto disonesto".

Il riferimento di Trump è al discorso che aveva rivolto ai suoi sostenitori prima della rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio del 2021.

La minaccia di Trump

Il tycoon ha minacciato di intentare una causa da un miliardo di dollari contro la Bbc . Secondo quanto riferito da Nbc News, che ha ottenuto una copia della lettera inviata dai legali di Trump, la Bbc avrebbe tempo fino a venerdì 14 novembre alle 23 italiane per "adempiere" alle richieste del presidente, tra cui una ritrattazione ufficiale. "In caso contrario – si legge nella lettera – il presidente Trump non avrà altra scelta se non quella di far valere i propri diritti legali ed equitativi, tutti espressamente riservati, anche attraverso un’azione legale per non meno di 1.000.000.000 di dollari in danni. La Bbc è stata avvertita".

Nel programma finito nel mirino della Casa Bianca si vedeva Trump che diceva che avrebbe accompagnato i suoi sostenitori al Campidoglio prima delle rivolte del 6 gennaio 2021, esortandoli a "combattere come matti", ma ometteva una parte del discorso in cui li esortava a "far sentire la propria voce in modo pacifico e patriottico".

Le dimissioni di direttore generale e ceo News

Il direttore generale della Bbc, Tim Davie, e la ceo delle News, Deborah Turness, si sono nel frattempo dimessi . Il servizio in questione, ha fatto sapere la Bbc, era stato realizzato da Michael Prescott, ex consulente del comitato per le linee guida e gli standard editoriali che ha lasciato il suo incarico all'inizio dell'anno.