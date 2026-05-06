(Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain pareggia con il Bayern Monaco e raggiunge l'Arsenal in finale di Champions League.Oggi, mercoledì 6 maggio, i parigini hanno fermato i tedeschi all'Allianz Arena sull'1-1. A decidere il match la rete 3' di Ousmane Dembele e al 94' di Harry Kane. Luis Enrique, dopo aver battuto Kompany all'andata per 5-4, trova quindi la sua seconda finale di Champions League consecutiva dove affronterà l'Arsenal di Arteta, che ha superato l'Atletico Madrid in semifinale.

La vincente della sfida sfiderà in finale l'Arsenal, che ha eliminato l'Atletico Madrid.