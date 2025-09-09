Barbara D'Urso che disastro... primo giorno di prove per Ballando con le stelle: "Aiuto"

(Adnkronos) - Sono ufficialmente iniziate le prove per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Tutti i concorrenti hanno dato il via alle danze... hanno fatto il loro ingresso negli studi Rai, prendendo confidenza con i camerini e le sale prove in vista del debutto del dance show di Rai 1, sabato 27 settembre. Tra i protagonisti più attesi, Barbara D'urso, che ha documentato la sua prima giornata sui social, definendola come "il primo giorno di scuola".

La conduttrice ha incontrato per la prima volta il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca. D'Urso, preoccupata, ha messo le mani avanti: "Tu pensi io sappia ballare...", "Mai pensato", ha replicato sorridendo il ballerino.

Il primo giorno non è andato come previsto... tra saluti e incontri, le ore sono trascorse velocemente e il tempo per iniziare le prove non è bastato. "Non abbiamo fatto le prove, ecco come è finita. Abbiamo fatto mille cose, siamo andati a mangiare al volo ed è finita così... inizierò domani... aiuto", ha spiegato D'urso. La conduttrice ha anche raccontato di aver incontrato dietro le quinte Filippi Magnini: "Tutto sudato, fighissimo...", ha detto con ironia.

