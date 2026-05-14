(Adnkronos) - La finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in onda ieri mercoledì 13 maggio su Canale 5, ha dominato la prima serata con 5.566.000 spettatori, pari al 27,8% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Succede anche nelle migliori famiglie' ha interessato 2.482.000 spettatori con uno share del 13,6% mentre Rai3 con 'Chi l'ha visto?' ha conquistato 1.551.000 spettatori e il 9,7% di share.

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con 'Il richiamo della foresta' che ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6,1% di share) mentre La7 con la replica di 'Una Giornata Particolare' ha raccolto 710.000 spettatori (4,1%). Seguono: Nove con 'Enrico Brignano Show' (674.000 spettatori, 4% share); Rai2 con 'Mare Fuori 6' (669.000 spettatori, 3,8% share); Rete 4 con 'Realpolitik' (467.000 spettatori, 3,7% share) e Tv8 con 'Gli Internazionali d'Italia' di tennis (384.000 spettatori, 1,8% share).

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1, libero dalla concorrenza de 'La Ruota della Fortuna' (non andata in onda per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia), ha dominato la fascia con ben 5.010.000 spettatori e il 23,3% di share.