Bambino di quattro anni cade nel pozzo, il padre e un amico lo soccorrono: tratti in salvo dai vigili del fuoco

Cagliari

Momenti di paura nel pomeriggio

Un bambino di quattro anni è caduto accidentalmente in un pozzo questo pomeriggio, poco dopo le 15.30. E’ volato giù per circa sette metri, finendo nelle acque fredde.

In suo soccorso sono intervenuti il padre e un’altra persona, che si sono calati nel pozzo.

A soccorrere i tre sono stati i vigili del fuoco, accorsi a Nuraminis dove il grave incidente si è verificato.

Sul posto sono arrivate le squadre del Distaccamento di Sanluri, quella del Nucleo Sommozzatori di Cagliari e la squadra Speleo Alpino Fluviale della sede centrale di viale Marcon.

Sono stati i vigili del fuoco della squadra di Sanluri, i prima prestare soccorso e a trarre in salvo i tre per mezzo della scala italiana componibile fino a 10 metri. Subito dopo l’operazione di recupero, insieme ai colleghi, del piccolo, di suo padre e dell’altro soccorritore. Il bambino, riportato in superficie, è stato affidato alle cure del servizio sanitario 118. Le sue condizioni di salute sono state giudicate buone.

I vigili del fuoco hanno accertato che all’interno, l’acqua era profonda circa tre metri.

Lunedì, 4 dicembre 2023

Fonte: Link Oristano