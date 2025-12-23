A 48 ore dal trionfo nella finale di Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita Perotti, vincitori del dance show, sono intervenuti in collegamento con La volta buona per commentare a caldo il trionfo: "Stiamo ballando più di prima", ha scherzato il maestro di ballo.

Delogu ha parlato della coppa, che pesa circa 15 kg: "Un simbolo per noi, per cui abbiamo lottato. Domani la carico e la porto a casa di mio papà".

Impossibile evitare la domanda, ormai rituale, sul rapporto tra i due. "Abbiamo specificato che c’è una bellissima e unica amicizia", ha fatto chiarezza Perotti. E Delogu gli ha fatto eco: "Siamo speciali, la gratitudine provo nei suoi confronti è unica".

Dopo Ballando, continuerà il rapporto professionale: Perotti è entrato ufficialmente nel cast de 'La porta magica', programma di Delogu. "Il nostro percorso non finisce con Ballando, Nikita sa stare davanti alle telecamere, sa quando parlare. In tv sta bene, e gli ho detto di venire qui con me".

E sul paragone tra Stefano De Martino e Nikita Perotti, Delogu ha riposto senza esitazioni:"Nikita è la versione bionda. Sono entrambi due 'bocconcini'".

E sull'ipotesi Sanremo, Delogu ha chiuso con ironia: "Non mi risulta, se dovesse mai essere, ti mando un messaggio al volo", ha promesso la conduttrice televisiva.