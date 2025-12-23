Sonia Bruganelli, gli auguri speciali alla figlia Silvia: "Ho avuto paura di perderti"
"Mi hai reso madre. Hai stravolto la mia vita". Sonia Bruganelli festeggia oggi, martedì 22 dicembre, i 22 anni della figlia Silvia condividendo sui social una dedica speciale.
"Mi hai sorriso dopo mesi. Ti ho sorriso dopo mesi. Ho avuto paura di perderti. Mi hai persa più volte. Sei molto ma molto di più di ciò che avrei mai immaginato. Sono stata molto ma molto meno di ciò che avresti meritato da subito. Sono anni ormai che siamo finalmente noi e oggi per me il 23 dicembre è il giorno in cui la vita ha voluto regalarmi me stessa".
Queste le parole di Bruganelli che, ha ricordato i momenti difficili legati alla gravidanza. Silvia, infatti, era cardiopatica e ha dovuto affrontare un'operazione subito dopo la nascita. "La maternità per me è iniziata in maniera non facile, e questo ha cambiato tutti gli equilibri. Situazioni così difficili ti forgiano, per questo mi sono creata una corazza", aveva dichiarato l'ex moglie di Paolo Bonolis a Verissimo.
