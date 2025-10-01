Ballando con le Stelle, la bufera sui giudizi a Marcella Bella arriva in Parlamento

(Adnkronos) - La prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 27 settembre su Rai 1, ha acceso i riflettori su un a polemica che ha travalicato il confine dello spettacolo per approdare in Parlamento. Protagonista involontaria è stata la cantante Marcella Bella, 73 anni, in gara con il ballerino Chiquito, che dopo la sua esibizione ha ricevuto commenti da parte di alcuni giurati ritenuti da molti offensivi e sessisti.

Durante la diretta, Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sull’outfit della cantante: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni", ha detto, provocando la replica immediata di Bella: "Ma no! Ho il pantalone sotto". Guillermo Mariotto ha rincarato la dose: "Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno, non voglio sapere...". Fabio Canino ha evocato esperienze da animatore a Cuba e Santo Domingo, parlando di “signore arrapatissime” che ballavano con i ballerini facendo riferimento al "turismo sessuale".

Le reazioni non si sono fatte attendere. Ospite de 'La Vita in Diretta', Marcella Bella ha espresso il suo disappunto: "Ero preparata ai commenti sul ballo, ma non alle volgarità. Non ero affatto smutandata, e certe battute non si giustificano con l’ironia. Mi hanno offesa come donna, non solo come artista. Mi aspetto delle scuse, soprattutto da Fabio Canino".

A difendere la cantante è intervenuta anche la senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia, componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, che ha rilasciato una nota durissima: "Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento. Le battute per fare colpo sul pubblico non dovrebbero mai diventare dileggio. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. Ai giurati conviene rileggersi il suo curriculum: nessuno di loro può tenere il confronto".

Dal canto suo, Guillermo Mariotto, parlando con Fanpage, ha liquidato le accuse parlando di "fake news" e di "tentativi di agganciarsi al carro di 'Ballando' per farsi belli". Mentre dalle colonne del 'Corriere della Sera' sono arrivate le scuse di Canino: "La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò - ha detto Canino - Ho usato quella parola, 'arrapata', davvero fuori luogo". Ma "sostenere che 'Ballando' sia sessista è assurdo. Mi prendo la mia responsabilità: ho fatto una battuta, per citare Marcella, senza un briciolo di testa".

Sul 'caso' è tornata con il 'Corriere' anche Selvaggia Lucarelli: "Ho ironizzato sul fatto che Marcella sia stata la concorrente più 'nuda' mai vista a Ballando, perché Milly è sempre molto rigida sulle questioni 'costumi'. Ho ironizzato su questo". Poi, prosegue: "Forse 'duodeno' e le allusioni di Canino sono state un po’ indelicate, ma Marcella è forte, tosta, indipendente: perdonerà il cameratismo sciocco ma in buona fede che c’è stato". Per Mariotto quella del duodeno "era una iperbole, come dire che avevo visto perfino un organo interno durante la sua spaccata. Lei ha fatto benissimo: è diventata argomento di conversazione, chi se l’aspettava? Invece di commentare Barbara d’Urso, tutti parlano di Marcella Bella". Interviene anche Ivan Zazzaroni che cerca di ridimensionare la querelle: "Bisogna contestualizzare quello che è successo in una serata in cui si ride e si scherza, se no tutto sembra offensivo". A chiudere la diatriba, ci pensa Milly Carlucci, sempre via 'Corriere': "La nostra è la trasmissione più inclusiva che esista. Può essere uscita una battuta non felice, ma non c’è mai intenzione di offendere".

Ma la prossima puntata dello show potrebbe comunque diventare il palcoscenico di un chiarimento per il pubblico di 'Ballando'. O di nuove scintille.