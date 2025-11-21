Ballando, Colombari teme D'Urso? La confidenza a Fognini dietro le quinte
A Ballando con le stelle è tempo di tirare fuori gli artigli: i tempi stringono, la finale è sempre più vicina e le tensioni crescono. Tra i concorrenti più temuti spicca Barbara D'Urso, protagonista indiscussa di questa edizione. Nonostante sia un personaggio divisivo e nonostante i frequenti battibecchi con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, D'Urso resta tra le più apprezzate e considerata dai più una candidata al podio.
Martina Colombari è sembrata infastidita dalla votazione della giuria dopo l'esibizione della conduttrice televisiva. Barbara e Pasquale La Rocca, suo partner di ballo, hanno totalizzato 38 punti. E dalla sale delle stelle il punteggio non è passato inosservato e si sono subito drizzate le antenne, in particolare all'ex Miss Italia che si è rivolta subito a Fabio Fognini: "Se le danno il tesoretto...", lasciando intendere il suo disappunto con un tono poco sereno. "Per forza", ha commentato Fognini, anche lui visibilmente irritato. Tesoretto poi effettivamente assegnato...
