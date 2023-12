Aziende danneggiate dall’incendio del 2021, da metà gennaio le domande per i ristori

Oristano

Segnalazione da Coldiretti Sardegna



È attesa per il 15 gennaio l’apertura dei termini di presentazione delle domande per le aziende agricole che avevano subito danni a causa dell’alluvione che aveva colpito in particolare Nuorese e Sud Sardegna nel novembre 2020 e quelle devastate degli incendi del 2021, soprattutto tra Montiferru e Alta Marmilla. Lo fa sapere Coldiretti Sardegna.

Per le aziende colpite dai fenomeni calamitosi c’è la possibilità di accedere al bando (a graduatoria e retroattivo, con rimborso anche su spese già sostenute), con indennizzi al 100% a fondo perduto. Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda, per una spesa massima ammissibile di 150.000 euro. Se l’azienda ha già ottenuto contributi non può fare ulteriore richiesta.

Sono ammissibili a finanziamento, tra le altre, le spese sostenute per il ripristino delle piantagioni arboree; ricostruzione o riparazione dei fabbricati e di altri manufatti (come muri, strade, canali, recinzioni, opere per acqua ed energia elettrica), riacquisto di animali, riparazione o riacquisto di macchine e attrezzature e ripristino coltivabilità dei terreni.

“Dopo le numerose sollecitazioni di Coldiretti Sardegna per velocizzare e rendere operativa l’apertura del bando che prevede i finanziamenti (5 milioni di euro) a copertura dei danni delle imprese”, si legge in una nota dell’associazione, “finalmente arriva la tanto attesa conferma. Sarà un inizio anno positivo per le aziende agricole sarde colpite dai danni delle calamità che si sono abbattute su molti territori dell’isola tra il 2020 e il 2021”.