Alla scoperta delle torri, imponenti custodi della storia delle Città regie

Senza dubbio la più famosa, al centro della città, è la torre di Mariano II , nota anche come Porta Manna o torre di San Cristoforo, protettore dei viandanti, il cui retablo era custodito all’interno della struttura. In un documento del 1500 venne indicata come Port’e Ponti, in quanto conduceva al ponte sul fiume Tirso.

Se della cinta muraria oristanese oggi rimane ben poco, due torri hanno resistito: quella di Mariano II e di Portixedda . È invece troppo tardi per ammirare la torre di San Filippo, in piazza Manno: fu demolita nel 1907.

Per secoli hanno osservato dalla loro imponente altezza i cittadini impegnati nelle faccende quotidiane, dignitari in missione per stringere accordi politici, membri di casati di spicco e viaggiatori pronti a vendere merci pregiate provenienti da terra e dal mare. Oggi affascinano per le loro storie e un’imponenza che riporta agli antichi fasti del passato: le torri delle Città regie sono dei monumenti tutti da scoprire.

L’altezza della torre raggiunge i 37 metri, divisi in quattro piani con soppalchi di legno. L’accesso al Castello era costantemente monitorato dalle otto feritoie poste sul lato nord. Sulla sommità si possono osservare 35 mensole di pietra, che in passato sorreggevano un balconata di legno. La facciata è decorata dalle insegne dei castellani pisani.

Ma è proprio in quegli anni che trovò uno scopo ancora più importante: la sua terrazza a 130 metri sul livello del mare fu utilizzata dal generale piemontese Alberto La Marmora come punto zero per tracciare la mappa dell’Isola, in quanto luogo più alto della città.

Accesso alla Sardegna da sud, Cagliari e il suo porto per secoli hanno visto il passaggio di marinai, viaggiatori e inestimabili tesori arrivati via mare. Perdendosi tra le vie della città, si arriva al quartiere Castello, dove a svettare sono le torri “sorelle” di San Pancrazio e dell’Elefante, entrambe risalenti all’epoca pisana e inserite nel sistema di fortificazione cagliaritano.

Città ricca di storia, Oristano è costellata di luoghi ricchi di fascino. Tra le vie del centro storico si possono ammirare la cattedrale dell’Assunta in piazza Duomo, il monastero di Santa Chiara e la piazza dedicata a Eleonora d’Arborea. A Carnevale rivivono le atmosfere medievali: tra costumi d’epoca e un clima di festa, ogni anno va in scena la Sartiglia, la giostra equestre nella quale talentuosi cavalieri cercano di centrare con una spada una stella appesa al centro della pista. Qui è disponibile un viaggio virtuale alla scoperta di Oristan o.

In alcuni documenti del XV e XVI secolo la zona in cui è situata la torre è denominata Su Castellanu: lasciando da parte affascinanti ipotesi sulla presenza di un castello, è più probabile che il nome si riferisse alla struttura di guardia del caseggiato ancora presente di fronte la torre. Questa struttura mostra infatti delle caratteristiche medievali, come due oculi gotici e delle decorazioni floreali.

Meno maestosa, ma sita anch’essa nel centro storico, la torre di Portixedda (in italiano piccola porta) era posta all’angolo tra la cinta muraria nord-est e quella sud-est. Nonostante dall’esterno appaia come una struttura circolare, al suo interno sono presenti delle fondamenta di pianta quadrata: ciò fa pensare alla costruzione di una prima torre nel XIII secolo, mentre il torrione circolare sarebbe di epoca spagnola, sul modello delle torri costiere. Di scopo difensivo, Portixedda si presenta massiccia e robusta, con piccole feritoie dalle quali le guardie potevano osservare la città.

Posta nel bordo sud-occidentale del quartiere Castello, la torre dell’Elefant e è più bassa di sette metri rispetto alla sorella, ma presenta ben 17 feritoie. Anche nel suo caso in passato era presente una balconata in legno e ancora oggi si possono osservare gli stemmi dei pisani.

Le prime fortificazioni risalirebbero a pochi anni dopo la fondazione della città e verso la fine del XIII secolo subirono un ulteriore ampliamento. Con l’arrivo degli aragonesi il numero delle torri rimase invariato, fermandosi alle 26 iniziali. Nel XVI secolo il circuito murario fu ricostruito, con il completamento della parte fronte mare: quella a terra rimase però incompiuta. Nel 1867, non essendo più Alghero una città strategica, venne messo in atto uno smantellamento delle mura a lato terra, mentre si mantennero quelle fronte mare.

Accarezzata dal vento, baciata dal sole e cullata dal rumore delle onde, Cagliari è una città tutta da scoprire: dai suoi monumenti più interessanti e suggestivi, come il castello di San Michele, il bastione di San Remy e la basilica di Bonaria, fino alle spiagge più famose, come il Poetto, è perfetta per una passeggiata tra la bellezza e la storia. Il 1° maggio il capoluogo sardo si tinge dei colori di migliaia di fiori e dei costumi tradizionali di tutta l’Isola con i festeggiamenti in onore di Sant’Efisio. Qui un viaggio virtuale .

Unico resto ancora integro delle mura lato terra, la torre Porta Terra si trova in fondo a via Vittorio Emanuele II, all’incrocio con via Sassari. In quanto ingresso principale della città per i viaggiatori provenienti da Sassari, venne chiamata Porta Reial, ma rinominata in seguito Porta a Terra sotto il dominio sabaudo.

Oltre a queste due dominazioni, fu conosciuta inoltre come Torre degli ebrei, poiché alla sua costruzione, risalente al XIV secolo, parteciparono anche i membri della comunità ebraica.

Se da un lato i blocchi di arenaria sono disposti a semicerchio, dalla parte opposta al portale la torre si presenta a forma di parallelepipedo. La struttura oggi accoglie un infopoint nel quale trovare tutte le informazioni sul patrimonio artistico e culturale algherese.

Costruita nel XVI secolo dopo un intervento sulle fortificazioni cittadine, la torre di San Giovanni si presentava come una struttura in arenaria maestosa quanto la non lontana torre di Sulis, ma è stata ridimensionata per motivi militari nel 1700.