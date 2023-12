Addio a monsignor Graziano Orro, per anni organista della Polifonica Arborense, docente e compositore

Oristano

Era originario di Solarussa, funerali sabato mattina in Cattedrale



È deceduto durante la notte nella sua abitazione di Oristano monsignor Graziano Orro. Originario di Solarussa, aveva compiuto 80 anni lo scorso agosto. I funerali saranno celebrati domani – sabato 23 dicembre- in Cattedrale a Oristano, alle 11.

Ordinato presbitero a Oristano nel luglio del 1968 da monsignor Sebastiano Fraghì, Graziano Orro aveva svolto per due anni il servizio di animatore nel seminario diocesano, poi era stato viceparroco a San Vero Milis, dal 1970 al 1980, e parroco a Pardu Nou per otto anni, sino al 1988.

Canonico del Capitolo metropolitano, monsignor Orro aveva diretto l’Ufficio catechistico diocesano e poi la Scuola diocesana d’organo e musica per la liturgia. La grande competenza musicale assieme alla cura e all’attenzione per la liturgia hanno da sempre caratterizzato la sua azione pastorale nell’Arcidiocesi arborense.

Dal 2017 al 2021 aveva guidato l’Ufficio diocesano per la liturgia. Orro aveva anche insegnato, per alcuni decenni, al Conservatorio di Cagliari sia musica e canto gregoriano che organo: tanti studenti si sono laureati con lui.

Era stato poi organista della Polifonica Arborense, organista diocesano e direttore della Corale della Cattedrale durante l’episcopato dell’arcivescovo Ignazio Sanna. Era anche molto apprezzato come compositore, specie di salmi e di brani per la liturgia in lingua sarda: uno tra tutti Pani e Binu de sa terra nostra.

“L’arcivescovo monsignor Roberto Carboni, unitamente agli arcivescovi emeriti monsignor Pier Giuliano Tiddia e monsignor Ignazio Sanna e all’intero presbiterio arborense”, si legge in una nota, “profondamente commossi e vicini al dolore dei familiari, elevano a Dio, Padre di Misericordia, la preghiera di suffragio per il caro confratello e ricordandone con sincera gratitudine il fedele e generoso ministero, implorano per la sua anima il dono della pace eterna”.

