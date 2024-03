Oristano

La testimonianza di un automobilista

Ancora problemi lungo la strada provinciale 97 per il porto industriale di Oristano – Santa Giusta, a causa della carreggiata fortemente danneggiata e piena di buche.

L’ultima disavventura, mercoledì scorso e raccontata ora da un nostro lettore, un giovane ingegnere cagliaritano, Francesco Corda, di 26 anni, da circa un mese impegnato in una delle aziende del comparto agroalimentare dell’agglomerato industriale di Oristano. Al rientro a casa alle 18,30 dopo una giornata di lavoro a bordo della sua auto, una Fiat Panda, subito dopo aver lasciato l’area della zona industriale, non è riuscito a evitare una delle grandi voragini che costellano la Provinciale 97. Risultato: un grande spavento oltre a una ruota e una gomma danneggiate e ormai inservibili e il ritorno a casa con il gommino di scorta, montato sotto la pioggia.

“Percorro tutti i giorni quel tratto di strada e ogni volte sono costretto a fare uno slalom fra le numerose e profonde buche, ma quel giorno con la visibilità ridotta per la pioggia e per il buio non ho potuto evitare di prenderne in pieno una delle più profonde”, spiega Francesco Corda.

“ Per fortuna procedevo a