Attacco con coltello sul treno per Huntingdon, diversi feriti: "Sangue ovunque"

(Adnkronos) - Attacco con un coltello stasera in un treno nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. La polizia britannica riferisce di diversi feriti e di due arresti. "Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate" e portate in ospedale, ha dichiarato la Polizia britannica su X, aggiungendo che "due persone sono state arrestate". Secondo un testimone, le vittime dell'aggressione sarebbero tra le sei e le otto, mentre un altro testimone ha parlato di fino a 12 feriti.

"Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati".

I passeggeri sono intanto stati accolti dalla polizia armata alla stazione di Huntingdon e scortati fuori dal treno, dove gli agenti hanno iniziato a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni. L'accoltellatore sarebbe stato colpito "con il taser" e poi fermato dalle forze dell'ordine, riferisce 'Sky News' che cita un testimone. Secondo alcuni dei presenti, l'attacco sarebbe iniziato 10 minuti dopo che il treno aveva lasciato Peterborough.

La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha intanto dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell'incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l'Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di "gravi disagi".

Alcuni passeggeri del treno dove stava avvenendo l'attacco avrebbero cercato di nascondersi nei bagni per sfuggire all'aggressione prima che il convoglio fosse fermato a Huntingdon. Un testimone, riferisce 'The Times', ha parlato di un uomo con un grosso coltello e di "sangue ovunque". "Alcune persone si sono nascoste ne bagni per sfuggire all'attacco" mentre altre sono state "calpestate da altre persone che cercavano di fuggire".

Chris Philp, il ministro ombra degli Interni, in un post su 'X' ha parlato del fatto che "sembra essere un brutale attacco di massa: "La polizia e il governo dovrebbero fornire un aggiornamento su ciò che è accaduto e su chi è stato arrestato il prima possibile".

"Il terribile" attacco "è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia", le parole in un post su 'X' del premier britannico Keir Starmer sull'accoltellamento. Il sindaco di Cambridgeshire e Peterborough, Paul Bristow, ha parlato in un post su X "di scene orribili" che gli sono state riferite.

Secondo i dati ufficiali del governo, i crimini con armi da taglio in Inghilterra e Galles sono in costante aumento dal 2011. Sebbene la Gran Bretagna abbia uno dei controlli sulle armi da fuoco più severi al mondo, la dilagante criminalità con armi da taglio è stata definita una "crisi nazionale" dal premier Starmer. Il suo governo laburista ha cercato di contrastare il fenomeno. Quasi 60.000 coltelli sono stati "sequestrati o consegnati" in Inghilterra e Galles nell'ambito degli sforzi governativi per dimezzare i crimini legati all'uso di coltelli. Portare un coltello in pubblico può già comportare una pena detentiva di quattro anni, e gli omicidi con coltelli sono diminuiti del 18% nell'ultimo anno.