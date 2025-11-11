Terza giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, martedì 11 novembre, tornano in campo Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, impegnati contro Taylor Fritz e Alex De Minaur. In campo oggi anche i doppisti azzurri: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano Marcel Granollers e Horacio Zeballos per blindare la qualificazione alle semifinali. Ecco il programma di giornata e dove vedere i match in tv e streaming.

Atp Finals, programma di oggi

Ecco il programma di oggi, martedì 11 novembre, alle Atp Finals di Torino:

ore 11.30 - Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos

ore 14 - Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa)

ore 18 - Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz

ore 20.30 - Musetti (Ita) vs De Minaur (Aus)

Atp Finals, dove vedere i match di oggi

I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. Musetti-De Minaur sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play.