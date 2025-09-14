Atletica, Tamberi choc a Tokyo: eliminato nelle qualificazioni. Jacobs fuori in semifinale

(Adnkronos) - Tamberi e Jacobs choc ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Oggi, domenica 14 settembre, il saltatore azzurro, campione in carica dopo il trionfo a Budapest 2022, è stato eliminato nelle qualificazioni del salto in alto, non riuscendo a superare la misura di 2.21. Tamberi, entrato in pista con una gamba fasciata, deve rinunciare quindi alla speranza di conquistare una nuova medaglia iridata

Fuori anche Marcell Jacobs, eliminato nella semifinale dei 100 metri. Il campione olimpico 2021 chiude al sesto posto con il tempo di 10''16 una gara vinta dallo statunitense Noah Lyles, oro a Parigi 2024, 9''92. Secondo Ajayi in 9''93, terzo Simbine in 9''96. Out anche Zaynab Dosso, sesta nella semifinale dei 100 metri femminili.

Record italiano infranto invece per Edoardo Scotti, che ha raggiunto la semifinale nei 400 metri uomini migliorando il primato nazionale di tre decimi e chiudendo con il tempo di 44"45, piazzandosi al terzo posto nella propria batteria dietro lo statunitense Patterson e il giamaicano McDonald.

"Il mio obiettivo è entrare in finale", ha detto Scotti ai microfoni Rai a caldo dalla pista giapponese, "Il tempo va fatto tra due giorni. L'atletica così comincia a diventare interessante. La pista è meravigliosa anche se ho perso un appoggio in fondo, ma pace". Sempre nei 400 metri eliminato invece Luca Sito.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie