Galatasaray-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio scende in campo in amichevole. La squadra biancoceleste continua la sua tournée in Turchia sfidando oggi, sabato 2 agosto, il Galatasaray allo stadio Rams Park di Istanbul. Nei giorni scorsi la squadra di Sarri, tornato sulla panchina laziale dopo l'interregno di Tudor e la parentesi Baroni, ha affrontato già il Fenerbahce di José Mourinho, venendo sconfitta 1-0.

La sfida tra Galatasaray e Lazio è in programma oggi, sabato 2 agosto, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Galatasaray (4-2-3-1): Gunay Guvenc; Frankowski, Kaan Ayhan, Sanchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu. All. Buruk

Lazio (4-3-3): Mandas; Hysaj, Provstgaard, Gila, Tavares; Rovella, Vecino, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. All. Sarri

Galatasaray-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie