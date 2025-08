Lens-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Nuova amichevole per la Roma. I giallorossi continuano la loro preparazione agli ordini di Gian Piero Gasperini e oggi, sabato 2 agosto, volano in Francia per sfidare il Lens allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Si alza quindi il livello dell'avversario rispetto agli impegni precedenti, sempre vinti dalla Roma, che nell'ultima amichevole giocata ha battuto il Cannes, club di quarta serie francese di proprietà dei Friedkin, per 3-0 al Tre Fontane.

La sfida tra Lens e Roma è in programma oggi, sabato 2 agosto, alle ore 18 al Bollaert-Delelis di Lens. Ecco le probabili formazioni:

Lens (4-2-3-1): Gurtner; Udol, Sarr, Baidoo, Aguilar; Thomasson, Sylla; Guilavogui, Bermont, Sotoca; Satriano. All. Sage

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Koné, Angelino; Soulé, Pisilli; Dovbyk. All. Gasperini.

Lens-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn attraverso smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.

