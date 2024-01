Oristano

Al secondo posto in Italia tra le province virtuose, dopo Enna

Il 2024 si apre con una nota dolente per le tasche degli automobilisti: salgono i prezzi delle nuove polizie per le auto. Oristano tuttavia è al secondo posto in Italia tra le province con i costi più bassi.

Lo fa sapere l’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che qualche giorno fa ha pubblicato il bollettino dei prezzi relativi al novembre 2023 per i nuovi contratti.

Se la speza media in tutta Italia è di 391 euro, con un aumento su base annua del 7,1%, a Oristano si ferma a 292,339 euro, con un aumento del 6,10%. Meglio della nostra provincia solamente Enna, con una media di 275,147 euro spesi e un aumento del 6,30%.

Gli utenti che hanno speso meno, al 10° percentile, hanno riscontrato un costo di 162,15 euro, che sale però fino a 778,93 euro per le classi più alte.

Nel resto dell’Isola, la stangata maggiore arriva per i nuovi clienti di Cagliari, con una spesa di 399,143 euro; segue Sassari con 364,825 euro. Vanno meglio Nuoro e il Sud Sardegna, con un prezzo medio rispettivamente di 348,166 euro e 338,312 euro.

In Italia il primato di provincia più costosa va a Napoli, con 559,99 euro, seguita a ruota da Prato con 559,123 euro medi per i nuovi contratti.

Secondo il rapporto, il livello dei prezzi medi risulta ancora inferiore rispetto al periodo prepandemia: a novembre 2019 si era infatti registrata una spesa di 403 euro.

