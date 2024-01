Oristano

Le linee elettriche non interrate sono più vulnerabili, spiega l’Enel

Il maltempo degli ultimi giorni ha creato problemi alla rete elettrica in diverse zone dell’Oristanese, sia nel capoluogo che in Planargia e nel Montiferru. “I maggiori danni si sono avuti nelle zone in cui molte linee di media e bassa tensione viaggiano su pali anziché essere interrate, e quindi sono esposte alle forti precipitazioni e al vento molto forte”, hanno spiegato dall’ufficio stampa dell’Enel.

“Le raffiche del vento hanno abbattuto pali e linee elettriche”, riferisce la nota dell’Enel, “ed insieme alle forti precipitazioni hanno trasportato il sale anche verso le zone interne, creando problemi agli isolatori che hanno innescato diversi incendi”. Secondo l’Enel, una parte delle linee elettriche e degli isolatori erano stati ripuliti prima dell’arrivo della perturbazione.

In altre zone, come accaduto di recente nel Terralbese, ci sono stati problemi anche con le linee interrate: le abbondanti piogge hanno causato allagamenti che non hanno risparmiato le cabine elettriche, che in qualche caso sono state invase dall’acqua.

Il comunicato dell’Enel segnala che “attualmente, tranne qualche piccolo problema, non ci sono zone isolate e senza energia elettrica”.

La nota sottolinea anche la collaborazione tra le squadre dell’Enel e quelle dei vigili del fuoco: la sinergia ha permesso negli ultimi giorni di ridurre i tempi di inytervento su diverse linee elettriche danneggiate dal maltempo.

