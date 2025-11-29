Assalto a redazione La Stampa, 34 identificati e denunciati
"Un centinaio di violenti, staccati dal corteo a sostegno della Palestina libera, ha fatto irruzione nella sede imbrattando pareti e rovesciando documenti e materiale sulle scrivanie", scrive il quotidiano torinese
Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino per aver partecipato ieri all'irruzione nella redazione de 'La Stampa'.
"Un centinaio di violenti, staccati dal corteo a sostegno della Palestina libera, ha fatto irruzione nella sede del quotidiano imbrattando pareti e rovesciando documenti e materiale sulle scrivanie", scrive il quotidiano torinese.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie