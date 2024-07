Lutto nella Chiesa di Oristano, è morto monsignor Carlo Pisu

Nella mattinata di oggi si è spento nella sua casa, dove da tempo combatteva una malattia, monsignor Carlo Pisu, figura di spicco dell’arcidiocesi di Oristano. I funerali si terranno giovedì 18 luglio alle ore 9:30 nella cattedrale di Oristano. Nato ad Oristano ma cresciuto a San Vero Milis, monsignor Pisu aveva 83 anni e intraprese il suo cammino sacerdotale nel 1966, ordinato nella cattedrale da monsignor Fraghì. Subito dopo l’ordinazione, ricoprì il ruolo di vice parroco a Sant’Efisio, per poi trasferirsi nel 1967 a Tonara e nel 1970 tornare in Cattedrale, dove rimase fino al 1977. Dal 1980 al 1983 fu parroco a San Quirico, per poi dedicarsi dal 2009 come direttore spirituale al Seminario e dal 2013 anche come canonico penitenziere del Capitolo metropolitano. Fin dal suo arrivo in città, fu nominato confessore ordinario delle monache del monastero delle Servidoras, dimostrando un impegno costante e una profonda devozione nel suo ministero. Monsignor Pisu era noto non solo per la sua competenza spirituale, ma anche per il suo talento

