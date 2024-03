Ascot, novità negli ambulatori di Arborea e Ardauli

Per la prossima settimana, vi sono alcuni aggiornamenti riguardanti gli Ascot, ambulatori straordinari di comunità, ad Arborea ed Ardauli. Gli orari dei turni presso l’Ascot di Arborea, situato in via Romagna, per la settimana dal 18 al 23 marzo, saranno i seguenti: lunedì 18 marzo dalle ore 14 alle ore 19 e venerdì 22 marzo dalle ore 15:15 alle ore 20:15. In particolare il servizio è destinato esclusivamente ai pazienti che sono rimasti senza medico di base ad Arborea. D’altra parte, si informa che i turni presso l’Ascot di Ardauli, in via Nuoro 3, saranno sospesi nelle giornate di mercoledì 20 e venerdì 22 marzo della prossima settimana. Tuttavia, sarà attivo il turno di martedì 19 marzo dalle ore 9 alle ore 14. Questo servizio è riservato ai pazienti privi di medico di famiglia nelle località di Ardauli, Bidonì, Tadasuni, Soddì, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile e Boroneddu. Nella provincia di Oristano, sono presenti 25 Ascot (Ambulatori Straordinari di Comunità): Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus,

