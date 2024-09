motociclista patteggia 6 mesi di pena

Ha patteggiato 6 mesi di reclusione, pena sospesa, I. F., 70enne di Guspini che il 23 gennaio 2022, in sella al suo motociclo, travolse l’auto di Salvatore Pianu, 87enne residente a Terralba, uccidendolo. Il giudice del Tribunale di Oristano ha quindi accettato la richiesta di patteggiamento presentata dall’imputato sospendendogli anche la patente per sei mesi. I familiari della vittima si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella gestione di incidenti stradali con esito mortale e hanno già ottenuto, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni subìti. Nel pomeriggio del 23 gennaio, Salvatore Pianu guida lungo la strada provinciale 92. Giunto all’incrocio con la strada statale 126, mentre svolta per immettersi in quest’ultima, I.F. lo travolge mentre percorre la statale in sella al motociclo MV Augusta 800, provenendo da Terralba in direzione San Nicolò D’Arcidano. La moto procede a una velocità elevata e provoca un impatto violentissimo. Il muso della moto sfonda lo sportello lato guidatore della Citroen e Salvatore non ha scampo, morendo sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie