Oristano

Firmata dal comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci

È stata emanata l’ordinanza per il 2024 sulla sicurezza della balneazione lungo le coste della provincia di Oristano. Il documento firmato dal comandante della Capitaneria di porto, Federico Pucci, disciplina tutte le attività che si svolgono lungo il litorale del circondario marittimo di Oristano, che comprende la costa dei comuni di Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis, Riola Sardo, Cabras, Oristano, Santa Giusta, Arborea, Terralba e Arbus.

Il dispositivo conferma essenzialmente le norme dello scorso anno. Le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco.

In questa fascia sono vietati transito, navigazione e sosta di qualsiasi unità navale, compresi windsurf, kitesurf e moto d’acqua. Possono condividere, invece, la zona con i bagnanti le imbarcazioni come canoe, pattini, pedalò e sup.

L’ordinanza vieta l’arrivo a terra di surf, windsurf e di kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari e nelle spiagge libere.

La balneazione, invece, è vietata nei porti e nelle imboccature delle strutture portuali (nel raggio di 100 metri), negli