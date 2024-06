Nurachi

Tanti artisti hanno decretato il successo dell’ottava edizione della rassegna



“CantinArte prosegue la sua crescita e ne andiamo molto fieri. Il pubblico è stato sempre numeroso per ogni serata e questo ci gratifica, ci spinge a far sì che il nostro contributo culturale sia sempre più importante”. È decisamente soddisfatto Marco Pili, presidente dell’associazione Domus De Ladrini, dopo la conclusione della rassegna culturale che – per l’ottavo anno – ha visto alternarsi alla Cantina Caddeo di Nurachi numerosi artisti, ospiti di cinque sabati tra maggio e giugno.

“L’ottava edizione si è conclusa nel migliore dei modi”, conferma Tiberio Caddeo, proprietario della Cantina Caddeo. “La presenza del pubblico, numerosissimo e attentissimo durante tutte le serate, ci premia per il lavoro svolto. Siamo veramente soddisfatti perché è stata apprezzata la qualità di ciò che ha proposto quest’anno CantinArte, sia a livello artistico, sia dal punto di vista dell’intrattenimento durante le serate”.

L’apertura di CantinArte 2024 era stata affidata a Simone Cireddu e Tonino Mattu con un omaggio a Gericàult – che ha dato il nome dell’esposizione – e uno spettacolo in loop terminato con un finissage durante l’ultima serata. Al pubblico di CantinArte si sono poi presentati Flavio