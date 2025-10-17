Arriva la biografia di Virginia Giuffre e William vuole chiudere con il principe Andrea

(Adnkronos) - Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione, la prossima settimana, di 'Nobody's Girl', la biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein. L'editore ha promesso "nuovi dettagli intimi, inquietanti e strazianti" sul periodo trascorso dall'allora minorenne con il finanziere pedofilo e la sua compagna Ghislaine Maxwell, nonché con il principe Andrea. Mentre si attende l'uscita del libro, alcune fonti hanno riferito a Closer che i futuri sovrani hanno serrato i ranghi e sono uniti nel loro piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson.

"Questo è il capitolo che William e Kate temevano", ha raccontato una fonte alla rivista. "L'umiliazione di rivivere tutto questo sarebbe insopportabile. Vogliono che Andrew esca definitivamente di scena. Insieme, i principi di Galles avrebbero tracciato quella che i loro collaboratori chiamano in privato la linea definitiva: nessun ruolo reale, nessun finanziamento e nessuna futura apparizione pubblica per Andrew. È la posizione più ferma finora, e potrebbe finalmente bandire definitivamente gli York dalla cerchia ristretta della famiglia reale".

Le accuse di lunga data di Giuffre – di essere stata vittima di tratta per avere rapporti sessuali con Andrew, a Londra, New York e sull'isola privata di Epstein – sono dettagliate nella sua causa civile del 2021, che è stata successivamente chiusa senza ammissione di responsabilità. Di conseguenza, il principe Andrea è stato privato dei suoi titoli reali. Il libro di memorie di 400 pagine, che sarà pubblicato il 21 ottobre, sei mesi dopo il tragico suicidio della donna all'età di 41 anni, ripercorre quegli stessi incontri e, secondo gli atti legali, includerà il suo racconto in prima persona di quegli eventi. Fra questi, anche quello della famigerata serata al nightclub Tramp, l'evento di cui Andrew parlò goffamente nella sua intervista del 2019 a Newsnight, affermando di non ricordare di aver incontrato la Giuffre.

Nel frattempo, anche l'ex moglie di Andrew, Sarah Ferguson, si è ritrovata coinvolta nello scandalo, dopo che il mese scorso sono state pubblicate email che lei ed Epstein si scambiarono. In una di queste, la duchessa si scusava direttamente con il finanziere, definendolo il suo "amico fedele, generoso e supremo". Tuttavia, un portavoce di Fergie ha recentemente affermato che l'email fu inviata a Epstein soltanto nel tentativo di placarlo dopo che aveva minacciato di citarla in giudizio per diffamazione. In una dichiarazione, il portavoce ha aggiunto: "La duchessa ha espresso il suo rammarico per la sua associazione con Epstein molti anni fa e, come sempre, i suoi primi pensieri sono rivolti alle sue vittime".

Secondo Closer, a questo punto William non vede altra scelta che "mettere un punto" sull'associazione dell'ex coppia con la famiglia reale. "William non ha intenzione di permettere ad Andrew o Sarah di indebolire ulteriormente la monarchia. È determinato a mettere un punto su decenni di scandali, indipendentemente da quanto doloroso possa essere il costo personale", ha detto una fonte alla rivista, aggiungendo che re Carlo è invece profondamente combattuto: "Sa che la storia lo giudicherà in base a come tratterà Andrea. Ma la lealtà alla famiglia è nel suo Dna. È straziante. Charles si sente combattuto. Sa che Andrew ha disonorato la Corona, ma lo sente come un fratello. Il suo istinto di protezione è profondo".

"Charles è cauto - conclude la fonte - forse persino debole, quando si tratta di Andrew. William è l'opposto: deciso, spietato quando necessario. Pensa ai prossimi 50 anni, non ai prossimi cinque. William crede che la monarchia non possa permettersi mezze misure. Vuole proteggerne il futuro, non rattopparne il passato. Sembra spietato, ma non vedono altra via d'uscita. Devono porre un limite ora o rischiano di perdere il controllo per sempre".