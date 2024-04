San Nicolò d’Arcidano

Domenica l’impianto ospiterà la prima gara, di serie B



San Nicolò d’Arcidano ha un nuovo nuovo murale comunitario e un bocciodromo comunale: saranno inaugurati con una cerimonia ufficiale sabato 6 aprile alle 10, nel parco di via dei Giardini.

Realizzato dalla comunità intera con l’aiuto dell’artista Manu Invisible, il murale si intitola “Bambini e ragazzi, il paese e la strada: protagonisti attivi di esperienze vincenti!”. È l’atto finale di un progetto portato avanti con successo dall’Istituto comprensivo statale di Mogoro e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

“L’iniziativa vuole essere un primo avvicinamento all’educazione diffusa, per offrire ai ragazzi la possibilità di riappropriarsi degli spazi urbani, ripopolando le strade e le periferie del paese, avvicinando generazioni diverse, per poter apprendere in modo attivo, autentico e attraverso le esperienze”, ha spiegato il sindaco Davide Fanari. “È stata magnifico vedere i bambini delle scuole locali, i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti, nonché i nonni ospiti della comunità integrata del paese, partecipare alla creazione di un’opera che ha un significato profondo e offre un bellissimo colpo d’occhio. A dare il via ai lavori è stata una signora di ben 98 anni”.

Il murale è