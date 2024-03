Arborea, la palma si stacca e cade sull'oratorio: danni ingenti

Questa mattina, intorno alle 11, una palma alta 15 metri è caduta sul tetto dell’oratorio di Arborea, in via Don Bosco. L’incidente, causato probabilmente dalle forti raffiche di vento, ha visto la pianta staccarsi dalla sua base e precipitare sull’edificio, attualmente in fase di ristrutturazione, causando danni al tetto e al comignolo. Immediatamente è stata inviata sul luogo la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Ales, con il supporto dell’autogru proveniente da Oristano. L’intervento ha richiesto un’azione meticolosa e ben coordinata da parte degli operatori, che hanno impiegato oltre due ore per completare le operazioni. Considerando la delicatezza dell’intervento e la necessità di garantire la sicurezza sul tetto dell’edificio, gli operatori del 115 hanno utilizzato tecniche avanzate SAF (Speleo Alpino Fluviale). Queste metodologie specializzate consentono loro di operare in condizioni difficili, mantenendo un elevato standard di sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Tuttavia, l’episodio ha provocato danni strutturali significativi all’oratorio, il cui restauro richiederà ulteriori valutazioni e interventi. Al momento sono state

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie