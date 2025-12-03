Angelina Mango torna live. Dopo l'uscita a sorpresa, lo scorso 16 ottobre, dell'album ‘caramé’, la cantautrice ha annunciato oggi, mercoledì 3 dicembre, un nuovo tour teatrale intitolato ‘Nina canta nei teatri’, in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli. Sono dieci le tappe previste al momento che porteranno l'artista nelle principali città italiane: Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano.

Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro. Le tracce di caramé raccontano infatti i suoi ultimi 12 mesi, i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più personali e intime.

Un ritorno importante quello di Angelina Mango e che i fan stavano aspettando da tanto tempo. Il tour infatti arriva a distanza di un anno dalla pausa dai riflettori. Dopo la vittoria di Sanremo 2024 e la partecipazione all'Eurovision con 'La noia', Angelina Mango aveva sospeso il suo tour nell'ottobre 2024 per una laringite.Poi però aveva capito di aver bisogno di una pausa più lunga e si è presa del tempo per sé. Da allora anche la sua presenza sui social si è diradata e si è fatta meno patinata.

Lo scorso gennaio aveva pubblicato un selfie e una lettera in cui spiegava che stava trovando giovamento da questa distanza dalla vita online: "In questo periodo in cui 'esisto' un po' di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta".